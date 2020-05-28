Лавров заявил, что пандемия показала, что перед бедой все равны

Лавров подчеркнул, что стремительное распространение коронавируса в считанные дни изменило ритм жизни планеты. "Испытанию на прочность подвергаются международные отношения в самом широком понимании - на уровне как отдельных государств, так и многосторонних объединений. Среди очевидных последствий экономическая рецессия, кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений. Серьезно ограничены гуманитарные, культурные, туристические обмены, в целом контакты между людьми. И это только вершина айсберга", - указал министр.

"Пандемия - еще и очередное наставление к смирению: перед большой бедой равны и страны, и люди - вне зависимости от географического положения, уровня материального благосостояния или политических амбиций. Коронакризис буквально отшелушил все надуманное и наносное, ярко продемонстрировав непреходящую ценность человеческой жизни", - сказал он.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса стала очередным наставлением к смирению, показав, что перед большой бедой равны и все страны, и люди. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times .

По словам главы МИД, когда кризис будет преодолен, что обязательно случится, международному сообществу предстоит "комплексно, всесторонне оценить запас мировой устойчивости перед лицом подобных вызовов в будущем, выработать способы солидарных ответов на них". Вместе с тем ряд выводов можно сделать уже на нынешнем этапе, добавил он.

Министр отметил, что масштабные эпидемии не новое явление в истории человечества, они неоднократно случались и ранее, однако "нынешняя пандемия - и в этом ее особенность - разворачивается на фоне беспрецедентной взаимосвязанности и взаимозависимости людей, стран, целых континентов". "Достижения в области технологий, информации, транспорта сделали человека и интеллектуально, и даже физически "глобальным", - указал он.

"Как результат, большинство проблем в современном мире рано или поздно становятся общими, либо как минимум имеют широкую международную проекцию. Об опасности недооценки трансграничного характера многочисленных угроз - от терроризма до киберпреступности - мы предупреждали давно. Равно как и о том, что отсидеться в "тихой гавани", отгородиться рвами и заборами, решать свои проблемы за счет других стало невозможным. "Эффект вируса" - наглядное тому подтверждение", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Россия против шельмования ВОЗ

Россия выступает против шагов по шельмованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая с самого начала противостоит пандемии коронавируса.

Министр подчеркнул, что попытки использовать нынешнюю ситуацию для подрыва базовых принципов работы ООН крайне опасны. "Ее учреждения должны оставаться основными координирующими механизмами многостороннего сотрудничества в интересах эффективного решения общих для всего человечества проблем. В этой связи глубокое беспокойство вызывают шаги по шельмованию Всемирной организации здравоохранения, которая - и в этом солидарно подавляющее большинство государств - с первых дней находится на передовой борьбы с коронавирусом, помогая всем странам сориентироваться в быстро меняющейся эпидемиологической обстановке и избрать правильные способы реагирования на возникшую угрозу", - указал он.

Лавров отметил, что, безусловно, ВОЗ, как и любая многосторонняя структура, должна совершенствовать свою деятельность, адаптироваться к новым условиям. "Для этого необходимо не разрушать организацию, а поддерживать конструктивный диалог всех государств-членов по выработке совместных профессиональных ответов на новые вызовы", - добавил глава МИД.

Российская помощь в борьбе с пандемией

Некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.

"Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием - вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация", - указал министр.

"Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968.

Ранее итальянская газета "Стампа" разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, направленная на помощь республике для борьбы с коронавирусом. Выдвигались также предположения, что помощь России предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций. В Москве эти публикации назвали провокацией, на которые не стоит обращать внимания, и подчеркнули, что помощь Италии носит исключительно дружеский характер.

Россия готова протянуть руку помощи другим нациям

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия готова оказывать помощь всем заинтересованным в этом странам, независимо от того, какой политической линии придерживается их руководство.

"Наша страна - один из ключевых международных центров, экспортер и гарант безопасности - продолжит продвигать конструктивную, объединительную повестку, играть уравновешивающую, гармонизирующую роль в мировых делах. Взаимодействовать со всеми, кто готов к совместной работе на принципах честности, взаимного учета интересов и озабоченностей. Исходя из неделимости безопасности во всех ее измерениях, мы всегда готовы протянуть руку помощи другим нациям, независимо от политики, осуществляемой их нынешними правительствами", - указал министр.

Он пояснил, что такую роль Россия обрела в течение своей истории, потому что "неоднократно сталкивалась с опаснейшими вызовами, когда под угрозой было само ее существование". "И каждый раз не только успешно преодолевала их, не только выходила окрепшей, но и подавала другим пример гуманизма и бескорыстия", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, "настало время отказаться от инерционного мышления, основанного на отживших стереотипах, и начать, наконец, действовать с позиции нравственности", чтобы обеспечить интересы и благополучное будущее всех жителей планеты.

"Разумеется, всем нам хочется как можно скорее перевернуть страницу, связанную с распространением COVID-19. Но извлечение уроков неизбежно. А будут ли они правильными, зависит только от каждого из нас", - заключил глава МИД РФ.

Критика в адрес РФ и КНР показывает нечистоплотность ряда стран

Обвинения в адрес России и Китая в контексте действий в условиях пандемии показывают нечистоплотность некоторых государств.

"Мы видим, как вместо консолидации усилий и стремления к взаимопониманию те, кто привык декларировать или декламировать свое моральное лидерство и богатые демократические традиции, отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители и начинают действовать по закону джунглей, - отметил Лавров. - Взять, к примеру, попытки возложить бремя вины за распространение инфекции на Китай или нечистоплотные спекуляции относительно российской помощи ряду государств, оказанной по просьбе их же правительств".

Как подчеркнул министр, пандемия показала ряд примеров "дефицита гуманизма". "Это можно было бы списать на растерянность перед лицом расползающейся угрозы. Но, похоже, этот дефицит имеет глубинный характер и обусловлен, как я уже отметил, поистине неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит", - добавил глава МИД РФ.

Решение проблем рыночными методами

Пандемия коронавируса положила конец идее о триумфе западной ультралиберальной модели развития и возможности решить все проблемы рыночными методами.

"Пандемия в очередной раз развенчала укоренившийся на Западе миф о "конце истории", о всепобеждающей поступи ультралиберальной модели развития, основанной на принципах индивидуализма и на вере в способность решать любые проблемы исключительно рыночными методами, - сказал глава МИД РФ. - Этот подход сыграл злую шутку с его сторонниками. Гораздо большую стрессоустойчивость продемонстрировали самодостаточные страны с отлаженными мобилизационными механизмами, четко сформулированными национальными интересами и самобытными ценностными платформами. Те, кто встал на путь размывания самостоятельности, беспечно отказывался от части суверенитета, оказались в проигрыше".

Лавров добавил, что в результате пандемии стало ясно, что основными игроками на международной арене по-прежнему остаются государства с их национальными интересами. "Но это не означает и не предопределяет жизнь в режиме соперничества и разобщенности, - продолжил он. - А скорее, должно направлять к сложению множества уникальных потенциалов, их объединению для эффективного решения ключевых проблем современности".

Как указал министр, сейчас востребован глобальный "дипломатический концерт" при центральной координирующей роли ООН. "Рассчитываем, что нынешний эпидемиологический кризис будет способствовать осознанию безальтернативности ооноцентричного миропорядка, который был сформирован по итогам Второй мировой войны, прошел испытания временем и обладает большим запасом прочности. Зафиксированные в Уставе Всемирной организации принципы остаются незыблемым фундаментом для выстраивания межгосударственного общения и в современных условиях", - добавил он.

Глава МИД РФ при этом подчеркнул, что ООН, как любой живой организм, "требует постоянной тонкой донастройки, аккуратной, выверенной адаптации к многополярным реалиям". "И, конечно, следует и далее по максимуму использовать потенциал таких структур глобального управления, как Группа двадцати и Всемирная торговая организация", - считает Лавров.

"Хорошие перспективы и у тех международных объединений, инициатив и концепций, которые опираются на ценности инклюзивности, коллегиальности и равноправия. Именно на этой философии, на принципах уважения культурно-цивилизационных и национальных особенностей и традиций, путей и моделей развития ведется взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС, председательство в которых в текущем году осуществляет Россия. В непростые времена, подобные тем, которые мир переживает сегодня, взаимоуважительный диалог служит важной страховочной сеткой, помогает направить усилия в созидательное русло", - подытожил министр.