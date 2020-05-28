Лавров заявил, что ЕС не нужно отрываться от родного материка и приглашать военных извне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Военное присутствие заокеанских партнеров в Европе не только не укрепляет безопасность стран ЕС, но и лишает их самостоятельности, европейцам стоит взамен сконцентрироваться на сотрудничестве с другими государствами на родном материке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания "Глобал таймс".

"Европейцам пора перестать отрываться от родного материка, высматривая экзистенциальные ориентиры в других частях света и приглашая к себе внешнее военное присутствие, которое не только не укрепляет их безопасность, но и лишает Евросоюз возможности становления в качестве независимого центра международного влияния в многополярном мире", - отметил глава российского дипведомства.

Лавров выразил уверенность в том, что страны Евросоюза только выиграют от объединения усилий в обеспечении безопасности вместе с другими государствами на континенте, а также "смогут обеспечить себе достойное место в новой более справедливой и демократичной полицентричной системе мироустройства". При этом министр подчеркнул, что выбор в любом случае остается за европейскими партнерами.