Референдум по объединению НАО и Архангельской области в 2020 году проводиться не будет

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Референдум, на котором планировалось решить вопрос об объединении Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области, в 2020 году проводить не планируется, сообщил в четверг ТАСС руководитель рабочей группы в Архангельской области Виталий Фортыгин.

"Судя по информации из Ненецкого округа с вчерашнего заседания, референдума об объединении в этом году не будет. Но и речи о том, что референдум будет в этом году не шло", - сказал он.

"Референдума в этом году не будет", - сообщил ТАСС руководитель рабочей группы в НАО Матвей Чупров.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".

26 мая было заявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов. 27 мая секретарь генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак совместно с врио главы Архангельской области и врио главы НАО провел встречи с депутатами фракции "Единой России" в заксобрании, затем с представителями Ассоциации ненецкого народа "Ясавэй", а также с депутатами фракций всех партий, представленных в окружном собрании. Он отметил, что в вопросе объединения регионов обязательно должно учитываться мнение жителей.