Российско-турецкий патруль в Сирии удлинил маршрут и впервые дошел до Урум-эль-Джауза

САРАКИБ /Сирия/, 28 мая. /ТАСС/. Военные России и Турции в ходе тринадцатого по счету совместного патрулирования впервые дошли до населенного пункта Урум-эль-Джауз в провинции Идлиб. Об этом сообщили в четверг в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"28 мая 2020 года состоялось очередное, тринадцатое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Урум-эль-Джауз провинции Идлиб и составил около 20 км", - сообщили в Центре.

Ранее протяженность маршрута не превышала 15 км.

В патрулировании участвовали два российских БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла об угрозе безопасности этих патрулей со стороны боевиков. В частности, из-за этого, по сообщению Минобороны РФ, протяженность первого патрулирования была сокращена. В ответ на это представители Турции заявляли, что примут дополнительные меры по повышению безопасности, что позволит увеличить длину маршрута движения военных двух стран.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта.