Для участия в праймериз "Единой России" зарегистрировались более 1,2 млн избирателей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 1,2 млн избирателей зарегистрировались для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщил замсекретаря генерального совета единороссов Сергей Перминов.

"В электронном предварительном голосовании "Единой России" по состоянию на 10 утра 28 мая приняли участие 634 170 избирателей. Наибольшую активность проявляют жители Новосибирской, Челябинской, Белгородской, Рязанской и Воронежской областей. Всего в качестве выборщиков зарегистрированы 1 228 873 человек", - приводит слова Перминова пресс-служба единороссов в четверг.

По его словам, пик явки в ходе партийной процедуры уже пройден. "Как и на обычных выборах, в день голосования избиратели традиционно активно идут на участки в первой половине дня, а после обеда явка начинает спадать. В нашем же случае большинство избирателей отдали свои голоса в первой половине недели. В пиковые дни максимальное количество бюллетеней достигало 1 100 штук в минуту, за последние сутки этот показатель существенно уменьшился. Тем не менее голосование продолжается, мы ждем всех избирателей, кто еще не сделал свой выбор", - пояснил Перминов.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году предварительное голосование из-за пандемии нового коронавируса впервые проходит полностью в режиме онлайн с 25 по 31 мая. В процедуре участвуют более 6 тыс. кандидатов.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходит по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель. Каждый желающий может зарегистрироваться на официальном сайте предварительного голосования и сделать свой выбор, пройдя верификацию через портал госуслуг.