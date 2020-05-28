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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: запрет союзников ЕС обращаться к РФ за гуманитарной помощью вызывает сожаление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что ряду странам ЕС их союзники запрещают обращаться к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Кремль реагирует на это с сожалением. Действительно, такая информация у нас была давно. Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее", - сказал пресс-секретарь российского лидера. 

Песков добавил, что "послы, особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения, требуют отказываться от той помощи, которая уже была или есть". "Это может вызывать сожаление в целом и особенно вызывать сожаление и непонимание в этот нелегкий период жизни всего земного шара, который наоборот от нас требует взаимовыручки и взаимного доверия", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, дело дошло до абсурдных обвинений в адрес РФ в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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