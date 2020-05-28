Песков: правоохранители проверят заявление бизнесмена из Польши о вымогательстве взятки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что полиция проверит заявление польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора, если такое обращение действительно поступило.

"Если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет перепроверена", - сказал в четверг журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле "видели в средствах массовой информации эти сообщения". "Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно", - сказал он.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита" о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора и его заместителем. По данным правоохранителей, заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию. Встреча сторон проходила в ноябре прошлого года на Пресненской набережной.

"По заявлению начата доследственная проверка на наличие признаков состава преступления. По ее итогам будет принято решение либо от отказе в возбуждении дела, либо о возбуждении дела", - пояснил собеседник агентства. Проверка может проводиться до 30 дней.