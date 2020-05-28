Россиянам запретят участвовать в деятельности нежелательных НКО за рубежом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские граждане и юридические лица не смогут участвовать в деятельности нежелательных в РФ некоммерческих организаций за рубежом, за это будет предусмотрена административная ответственность. Об этом говорится в законопроекте, разработанном комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Документ дополняет перечень запретов, которые влечет признание нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации. Проект закона вводит "запрет на участие в ее деятельности за пределами территории РФ граждан РФ, постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством РФ".

Одновременно с этим подготовлены поправки в КоАП о привлечении нарушителей к административной ответственности, указывается в пояснительной записке к инициативе.

"Проект федерального закона направлен на создание дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию РФ нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества", - отмечают авторы законопроекта. Они ссылаются на многочисленные факты прохождения россиянами зарубежных "тренингов по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств".

"Указанное обучение осуществляется при методической, технической и финансовой поддержке иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", - подчеркивается в сопроводительных документах.

В настоящее время в перечне НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, значатся 22 организации. Среди них Атлантический совет, движение "Открытая Россия", Фонд Открытое общество, Фонд "Свободная Россия", Национальный фонд в поддержку демократии, "Всемирный конгресс украинцев".