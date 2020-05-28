{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД: РФ и Азербайджан примут меры, чтобы из-за пандемии не было отката в сотрудничестве

Речь идет о взаимодействии стран в сфере торговли

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Профильные ведомства России и Азербайджана ведут энергичную совместную работу, чтобы не допустить серьезного отката в торгово-экономическом сотрудничестве из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

Руденко отметил, что в последние годы уверенно наращивается динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран. "По итогам прошлого года, российско-азербайджанский товарооборот вырос на 27 с лишним процентов и составил $3,2 млрд. Конечно, пандемия, скорее всего, внесет коррективы в статистику этого года, но важно, что профильные ведомства наших стран сориентированы на энергичную совместную работу, чтобы не допустить серьезного отката назад", - подчеркнул он.

Теги
АзербайджанРоссия
В Думе намерены поставить перед властями США вопрос о кампании по дезинформации о России
По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева, некоторым СМИ, включая агентство Bloomberg, "дано прямое указание" продолжать кампанию, но не давать публичных объяснений
Читать полностью