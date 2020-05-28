В МИД РФ рассчитывают, что президент Азербайджана примет участие в параде Победы в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Москвой и Баку.

По его словам, Россия и Азербайджан, несмотря на пандемию, широко отметили 75-летие Победы 9 мая. "Надеемся, что в скором времени мы увидим среди других гостей парада на Красной площади и президента Азербайджана", - отметил замминистра.

Руденко обратил внимание на то, какую роль Великая Отечественная война играет в мировосприятии народов двух стран. "Она навсегда останется символом единения и беспримерного героизма наших народов, плечом к плечу воевавших с фашизмом на полях сражений и самоотверженно трудившихся в тылу, - пояснил он. - И в России, и в Азербайджане бережно хранят память о павших в той страшной войне, чествуют ветеранов из года в год".

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.