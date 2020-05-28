Видеоконференция сопредседателей межправкомиссии РФ и Азербайджана состоится в июне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сопредседатели межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьеры РФ и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев проведут видеоконференцию в июне. Об этом сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

Дипломат отметил рост динамики торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана. "Задача по обеспечению дальнейшего качественного роста наших связей лежит прежде всего на межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Ее очередное заседание пройдет в Москве в IV квартале этого года, а ближайшая встреча ее сопредседателей [вице-премьера Алексея] Оверчука и вице-премьера [Шахина] Мустафаева в формате видеоконференции запланирована на июнь", - сказал Руденко.