Порог недостоверных подписей для регистрации кандидатом на выборы в Прикамье снижен до 5%

ПЕРМЬ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края на внеочередном пленарном заседании приняли законопроекты, которые вносят уточнения в законодательство региона о выборах и референдумах. Изменения предусматривают, что кандидаты смогут собирать не более 25% подписей через портал госуслуг, а доля недостоверных подписей в основаниях для отказа в регистрации снизилось до 5%, сообщила журналистам пресс-служба краевого парламента.

"Проект закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края" вносит корректировки в 9 краевых законов, касающихся выборов. В оба законопроекта вошли нормы, которые предусматривают уменьшение количества недостоверных подписей до 5% в основаниях для отказа в регистрации кандидата на выборы и расширяют перечень оснований для голосования отдельных групп граждан вне помещения по уважительным причинам", - отмечается в сообщении.

Поясняется также, что поправки в закон "О выборах губернатора Пермского края" устанавливают возможность сбора подписей избирателей через государственную информационную систему, при этом с помощью портала "Госуслуги" должны собираться не более 25% от подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов.

В апреле депутаты региона одобрили в двух чтениях законопроект, предусматривающий возможность участия в выборах губернатора региона самовыдвиженцев. Для этого кандидат должен будет собрать подписи депутатов представительных органов муниципалитетов и глав муниципальных образований Пермского края, а также необходимое количество подписей избирателей - 1% от числа избирателей, зарегистрированных на территории региона, до этого необходимо было собрать 2% подписей.

6 февраля, президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, который будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя. Выборы в крае должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Махонин не состоит ни в одной политической партии, ранее занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы России.