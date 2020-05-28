МИД РФ: говорить о перспективах созыва саммита "нормандской четверки" преждевременно

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Перспективы созыва саммита "нормандской четверки", в том числе в режиме видеоконференции, пока не просматриваются. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на пресс-конференции в ТАСС.

"Говорить о перспективах нового саммита ["нормандской четверки"], наверное, сейчас пока преждевременно", - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС.

В этой связи Руденко подчеркнул, что до сих пор не выполнены решения саммита, состоявшегося в Париже в декабре прошлого года. Второе условие, о котором говорили и президент РФ Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, продолжил он, это согласование и подготовка сторонами к следующему саммиту документа с новыми шагами по урегулированию конфликта на востоке Украины. "К сожалению, и на этом треке никакого продвижения нет", - констатировал замглавы МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня своей инаугурации заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки", которую планировалось провести в Берлине в апреле, не состоялась из-за пандемии коронавируса. При этом он выразил надежду, что после прекращения карантина саммит все же состоится.

Контакты с Украиной

Москва никогда не уклонялась от прямого диалога с Киевом, в том числе на высшем уровне, но такие контакты нужны не ради рекламы, а для конкретных результатов, заявил Руденко.

"Что касается выраженной президентом [Украины Владимиром] Зеленским готовности вести прямой диалог с его визави, президентом [России Владимиром] Путиным, то могу подтвердить, что Россия ни разу не уклонялась от прямых диалогов, - ответил дипломат на вопрос корреспондента ТАСС. - Такие диалоги уже были и в ходе телефонных разговоров, и в ходе личной встречи президента Путина с Зеленским в Париже в декабре прошлого года. Главное для нас, чтобы такие контакты были не ради контактов или чьей-то рекламы, а ради конкретного результата".

Ранее Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины со дня своей инаугурации заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным, чтобы найти решение для урегулирования конфликта в Донбассе.

Первый разговор лидеров России и Украины по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже они еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча прошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.