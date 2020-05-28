В МИД РФ назвали отмену США исключений из санкций в отношении Ирана порочной практикой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение Вашингтона отменить временные исключения из санкций в отношении проектов в Иране, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), является порочной практикой. Об этом заявил ТАСС в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это печальная, порочная практика", - сказал он.

"Пусть себе отменяют, - продолжил Кабулов. - Мы строим в Иране АЭС "Бушер" на основе двусторонних договоренностей и в рамках международного права, поэтому нас не интересует внутреннее законодательство любой третьей стороны".

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду, что Вашингтон принял решение прекратить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Тегерану получать от стран - участниц СВПД помощь в области мирного освоения атома. При этом США продлевают еще на 90 дней исключение из-под санкций в отношении атомной электростанции "Бушер". Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд уточнил, что исключения из антииранских санкций США не распространяются на новые энергоблоки этой АЭС.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. В мае прошлого года госкорпорация начала готовить площадку под второй энергоблок к заливке бетона.