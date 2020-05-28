Главы МИД РФ и Японии подтвердили готовность укреплять политический диалог на всех уровнях

МОСКВА/ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги в четверг по телефону обсудили развитие двусторонних отношений и подтвердили готовность укреплять политический диалог на всех уровнях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтверждена обоюдная готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации, укреплению договорно-правовой базы, - отметили в министерстве. - С российской стороны подчеркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям".

Как констатировали в МИД РФ, министры также рассмотрели практические вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

"После преодоления пандемии условлено приступить к реализации масштабного проекта - Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, нацеленного на укрепление добрососедства и углубление разноплановых связей между народами двух стран", - указали в министерстве.

Как сообщили в свою очередь в японском внешнеполитическом ведомстве, министры "высказались за возобновление рабочих контактов в ближайшее время для продвижения сотрудничества и взаимодействия" по этим вопросам, а также по совместной хозяйственной деятельности в южной части курил и переговорам по мирному договору.

В сообщении МИД Японии также уточняется, что собеседники поприветствовали совместную разработку набора реагентов для проведения экспресс-тестов на коронавирус и другие формы российско-японского сотрудничества в сфере противодействия пандемии.