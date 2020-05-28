Россия призвала Турцию объективно оценивать исторические события XX века

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия призывает представителей турецких общественно-политических кругов давать объективную оценку непростым историческим событиям ХХ века и не использовать их для достижения конъюнктурных интересов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ в связи с прошедшими в Турции акциями по случаю 76-й годовщины насильственного переселения крымских татар.

"Призываем турецкие общественно-политические круги, представителей проживающих на территории Турции народов, связанных родственными узами с Россией, к объективному взгляду на непростые события истории XX века, - отметили в министерстве. - Принципиально выступаем за то, чтобы скорбные даты не обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру, а помогали сближению на основе общей исторической памяти и судьбы".

Как обратили внимание российские дипломаты, несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, "антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме". В дипведомстве выразили обеспокоенность в связи с тем, что к обвинениям присоединились некоторые турецкие официальные лица, которые, в частности, проводили параллели между сталинскими репрессиями и политикой РФ в Крыму.

"Очевидно, что такое поведение не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной президентами России и Турции и зафиксированной в соответствующих двусторонних документах, противоречит духу дружественных российско-турецких отношений, столетний юбилей которых отмечается в эти дни, - резюмировали в МИД РФ. - Попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары не вяжется и с ее подходом к собственной истории".

В период с 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова было депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению. После воссоединения Крыма с Россией президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.