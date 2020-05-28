Захарова заявила, что Россия не намерена отказываться от моратория на ядерные испытания

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москва не станет отказываться от моратория на проведение испытаний ядерного оружия, пока он соблюдается другими участниками договора. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не намерена отказываться от введенного в 1992 году моратория на ядерные испытания, пока такой мораторий добросовестно соблюдается другими ядерными государствами - участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказала дипломат.

Москва не исключает, что Вашингтон может отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний.

Дипломат обратила внимание на то, что данный вброс был сделан после неоднократно высказанных представителями США на различных уровнях обвинений в адрес РФ о несоблюдении неких "американских стандартов" нулевого порога ядерных испытаний. "Схема, в общем-то, понятная: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне, в общем-то, очевидных шагов администрации, - отметила Захарова. - Мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".