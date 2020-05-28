{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова заявила, что Россия не намерена отказываться от моратория на ядерные испытания

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не исключает, что Вашингтон может отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москва не станет отказываться от моратория на проведение испытаний ядерного оружия, пока он соблюдается другими участниками договора. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не намерена отказываться от введенного в 1992 году моратория на ядерные испытания, пока такой мораторий добросовестно соблюдается другими ядерными государствами - участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказала дипломат.

Москва не исключает, что Вашингтон может отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявила Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний.

Дипломат обратила внимание на то, что данный вброс был сделан после неоднократно высказанных представителями США на различных уровнях обвинений в адрес РФ о несоблюдении неких "американских стандартов" нулевого порога ядерных испытаний. "Схема, в общем-то, понятная: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне, в общем-то, очевидных шагов администрации, - отметила Захарова. - Мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Теги
СШАРоссия
Захарова: санкционные шаги США не остановят работу на объектах в Иране по ядерной сделке
Официальный представитель МИД РФ заявила, что предстоит оценить новые шаги со стороны США и их вредоносность
Читать полностью