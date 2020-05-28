Захарова: санкционные шаги США не остановят работу на объектах в Иране по ядерной сделке

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Отмена США исключений из-под санкций в отношении иранских ядерных объектов замедлит, но не остановит реализацию проектов по их перепрофилированию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Предстоит оценить эти новые шаги со стороны США и их вредоносность. С практической точки зрения отмена этих так называемых вейверов может замедлить, но не остановить выполнение тех важных реконфигурационных проектов, которые составляют основу договоренностей 2015 года", - сказала она.

Как отметила Захарова, давление на Иран выявило неспособность Соединенных Штатов эффективно решать сложные задачи. Такие действия, по ее словам, ставят крест на претензиях Вашингтона на лидерство "даже внутри западного сообщества единомышленников".

"Страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) остаются в контакте на всех уровнях и продолжат заниматься всеми вопросами, связанными с обеспечением устойчивой и всесторонней реализации СВПД и соответствующей резолюции Совбеза ООН", - подчеркнула дипломат.