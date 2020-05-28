Захарова: Россия заинтересована, чтобы отношения Индии и Пакистана стали добрососедскими

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москва заинтересована в налаживании отношений Нью-Дели и Исламабада, это способствовало бы укреплению безопасности в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия заинтересована в том, чтобы отношения между Нью-Дели и Исламабадом были добрососедскими. Это напрямую способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности, а также развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказала она.

По словам Захаровой, российская сторона обеспокоена напряженностью между Индией и Пакистаном. Как указала дипломат, ситуации на линии контроля между двумя странами остается сложной: периодически происходят перестрелки, которые приводят к человеческим жертвам, в том числе среди мирного населения.

В этих условиях, продолжила Захарова, Россия неизменно призывает стороны проявлять сдержанность. "Мы продолжаем исходить из того, что урегулирование спорных вопросов должно осуществляться политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе в соответствии с положениями Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларацией 1999 года", - подчеркнула она.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.