Захарова заявила, что США ведут антиевропейскую политику, угрожая "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявления американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о планах Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток - 2" свидетельствуют о том, что в США доминируют политики, использующие энергетический фактор в русле антироссийской и антиевропейской политики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, вызывает сожаление, что в Вашингтоне доминируют политики, чей стиль - не развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере, а использование энергетического фактора для продолжения антироссийской и, по сути, антиевропейской политики. Потому что речь идет о европейских энергетических проектах", - сказала она.

Ранее Гренелл в интервью газете Handelsblatt подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции в отношении проекта.

"Подобные далекие от дипломатии заявления говорят о том, что даже в нынешние непростые времена в Вашингтоне продолжают набирать обороты силы, которые намерены диктовать другим странам, какую энергетическую политику им надлежит осуществлять", - отметила Захарова. При этом, по словам представителя МИД РФ, полностью игнорируются и международное право, и рыночные принципы, и экономические интересы партнеров.

Как напомнила дипломат, с российской стороны неоднократно подчеркивалось, что "Северный поток - 2" является чисто экономическим проектом. Он повысит энергобезопасность Европы, укрепит ее экономический потенциал.

"Видимо, США решили продолжить курс на снижение в своих интересах конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ. Это смотрится странно и цинично на фоне осуществления значительным числом стран серьезных мер по стабилизации энергетических рынков. Напомню, это отвечает интересам и американских компаний", - указала Захарова.