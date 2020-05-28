Постпред РФ при ОБСЕ предупредил об угрозе срыва минских соглашений из-за позиции Киева

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Россия констатирует отсутствие публичной реакции Германии и Франции на деструктивный подход властей Украины, которые заявляют о нежелании следовать утвержденному резолюцией Совета Безопасности ООН минскому комплексу мер. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации.

Лукашевич указал на деструктивную позицию переговорщиков от Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе, которые утверждают, что минским соглашениям требуется модернизация. Это свидетельствует "о нежелании украинского руководства придерживаться установленной минским комплексом мер последовательности действий, необходимых для достижения всеобъемлющего политического урегулирования". Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Киев с нынешними представителями Донбасса вести разговор не намерен, добавил постпред.

"С разочарованием констатируем отсутствие какой-либо публичной реакции нормандских гарантов процесса урегулирования кризиса на Украине - Франции и Германии - на столь деструктивные подходы киевских властей. Подчеркнем: в Киеве открыто заявляют о своем нежелании следовать утвержденному резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН минскому комплексу мер. Тем самым нивелируют и совместно согласованные итоги саммитов "нормандской четверки", включая встречу на высшем уровне в Париже 9 декабря 2019 года, где в очередной раз была подтверждена значимость этого документа, - подчеркнул Лукашевич. - Мы хорошо помним, что произошло с соглашением об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года между тогдашним президентом Виктором Януковичем и представителями "майдана". Гарантами его выполнения выступили высокие представители Германии, Польши и Франции, поставив под ним свои подписи. После срыва соглашения и последовавшего за этим государственного переворота страну захлестнула волна вооруженного насилия. Не хотелось бы, чтобы Минские соглашения постигла та же участь".

Российский постпред также напомнил, что продолжающийся кризис на Украине является результатом инспирированного и организованного из-за рубежа государственного переворота в феврале 2014 года, приведшего к вооруженному противостоянию в Донбассе и многочисленным страданиям миллионов мирных жителей Украины. "Напоминаем, что единственной международно-признанной основой урегулирования внутриукраинского кризиса продолжает оставаться полное выполнение одобренного СБ ООН минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Призываем ОБСЕ максимально содействовать этому процессу. Это соответствует интересам общеевропейской безопасности", - сказал Лукашевич.

В Минске 12 февраля 2015 года при содействии глав "нормандской четверки" был подписан всеобъемлющий комплекс мер по выполнению минских соглашений. Он предполагает не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако Киев до настоящего времени блокируют практически все шаги по урегулированию в Донбассе.

Действия США и Канады

Лукашевич также сообщил, что США, Канада и Великобритания продолжают тренировать, снабжать вооружениями и подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию в Донбассе.

"На фоне продолжающегося на востоке Украины гражданского противостояния и вызванной им тяжелой гуманитарной ситуации США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию в Донбассе. Призываем их задуматься о своей доле ответственности за страдания мирного населения. В том числе когда они планируют организовать новые поставки смертоносного оружия", - заявил Лукашевич.

По его словам, по сообщениям официальных лиц Украины, американские и канадские компании с одобрения своих правительств реализуют контракты на поставки на Украину летальных вооружений, в том числе снайперских винтовок. О получении одной из первых партий отчитался еще в 2015 году глава МВД Арсен Аваков. "Где они теперь - в Донбассе? Может быть, поэтому представители Киева никак не желают согласовывать в рамках Контактной группы пакет дополнительных мер в поддержку режима прекращения огня, включая запреты на снайперский огонь?" - указал постпред РФ.

Кроме того, 12 мая посол Украины в США сообщил о закупке как минимум трех крупных партий оружия в 2020 году. При этом умолчал, о каких именно образцах вооружений идет речь. "Все это, как впрочем, и сами планируемые поставки, слабо стыкуется с мерами стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций, согласованными и утвержденными в рамках ОБСЕ всеми государствами-участниками. Подчеркиваем - в нынешних условиях востребованы усилия по содействию незамедлительному прекращению огня и прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском в интересах мира и безопасности, а не поощрение воинственных планов в отношении Донбасса", - сказал Лукашевич.