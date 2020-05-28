Посольство РФ в Греции назвало недопустимыми высказывания посла США в Афинах о России

АФИНЫ, 28 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции назвало в четверг нелепыми и недопустимыми высказывания посла США в Афинах Джеффри Пайетта, который днем ранее заявил, что в случае конфликта между Грецией и Турцией выгоду якобы извлечет Россия.

"Трудно представить себе более нелепую и абсурдную выдумку, чем та, с которой выступил американский посол в Афинах, заявивший о том, что Россия якобы выступает против евроатлантического сообщества, что якобы в интересах Москвы напряженность в отношениях между Грецией и Турцией", - говорится в комментарии посольства РФ на греческом языке, размещенном на его странице в Facebook.

"Иностранному дипломату недопустимо позволять себе такое. Видимо, посол приобрел этот неуместный стиль во время своего пребывания на Украине", - подчеркнуло посольство.

В диппредставительстве отметили, что "хорошо известна давняя неспособность США разрешить разногласия внутри НАТО, которые Москва не намерена использовать". "В отличие от США, Россия была и остается фактором стабильности и мира в Восточном Средиземноморье и на Балканах", - заключило посольство.