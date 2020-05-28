Постпред РФ при ОБСЕ обвинил Facebook, YouTube, Google в цензуре "неугодных" СМИ

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что корпорации Facebook, YouTube и Googlе перешли от полной свободы к жесткой системе контроля за потоками информации и цензуре "неугодных" средств массовой информации. Такое заявление он сделал в четверг на онлайн-заседании постоянного совета международной организации, говоря об удалении с YouTube каналов информационных ресурсов News Front, Anna News и ТРК "Крым-24".

"Еще 15 лет назад, когда Facebook, YouTube, Google только начинали осваивать информационное поле и завоевывать подписчиков, трудно было представить, что спустя некоторое время эти корпорации перейдут от полной свободы к жесткой системе контроля за потоками информации и цензуре неугодных медиа", - сказал Лукашевич.

Постпред обратил внимание, что 20 мая стало известно, что де-факто контролируемая США видео-платформа YouTube удалила аккаунты крымского телеканала "Крым-24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front.

"Подчеркну, что сделано это было без предупреждения и объяснения причин блокировки. В одночасье тысячи подписчиков были лишены доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров. Что касается телеканала "Крым-24", который является одним из наиболее популярных источников информации на российском полуострове, то на его YouTube-канале, к слову, велась прямая трансляция заседаний оперативного штаба Республики Крым по ситуации с коронавирусной инфекцией", - проинформировал российский постпред.

Лукашевич отметил, что под "вывеской" высокопарных постулатов о демократии и свободе слова происходит систематическая зачистка информационного пространства подконтрольными США интернет-платформами, назвав это демократией по-американски.

"Подобная политика является грубым нарушением международных обязательств по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений. По сути, речь идет о прямой цензуре, но теперь уже в глобальном масштабе. Отмечаем, что особенно остро эта проблема проявилась во время распространения пандемии COVID-19, когда население как никогда зависимо от цифрового способа получения информации. США де-факто сделали нас персонажами романа Джорджа Оруэлла "1984", - уверен российский дипломат.

Блокировки русскоязычных СМИ

В апреле американская корпорация Google заблокировала ресурс "Федерального агентства новостей" и связанный с ней аккаунт в Youtube. Одновременно Facebook закрыл доступ к профилям всех иноязычных редакций агентства News Front. В январе 2019 года под надуманными предлогами модераторы Facebook удалили более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства Sputnik, подчеркнул Лукашевич.