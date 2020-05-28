Новый посол России прибыл в Каир

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Новый посол России в Египте Георгий Борисенко прибыл в четверг в Каир. Об этом сообщил ТАСС глава консульского отдела посольства Юсуп Абакаров. В условиях пандемии и отсутствия авиасообщения Борисенко прибыл на аэродром под Хургадой самолетом, направленным в арабскую республику по линии сотрудничества между Москвой и Каиром.

Указы президента РФ Владимира Путина о назначении главы департамента Северной Америки МИД России Георгия Борисенко новым послом России в Египте и полпредом РФ при Лиге арабских государств (ЛАГ) был опубликован на официальном портале правовой информации 27 апреля.

С сентября 2019 года временной поверенной в делах России в Египте была Светлана Зубова. В 2011-2019 годах российскую дипмиссию в Каире возглавлял Сергей Кирпиченко, он скоропостижно скончался в каирской больнице 2 сентября прошлого года в возрасте 68 лет.

Георгий Борисенко родился в 1968 году, в 1990 окончил МГИМО. С 1 декабря 2014 года он занимал пост директора департамента Северной Америки МИД России.