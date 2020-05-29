Посол РФ: США целенаправленно делают космос площадкой для будущих столкновений с Россией

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. США целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений с Россией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Звезда".

"Мы видим, что целенаправленно американцы при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами", - сказал он, добавив, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить.

Антонов подчеркнул, что Москве пока не удается убедить американскую сторону в совместной работе по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и в том, чтобы не размещать оружие любого рода в космосе.

"25 лет назад, когда я работал на конференции по разоружению в Женеве, те же самые проблемы стояли. Мы всегда пытались убедить американцев: "Друзья, намного меньше надо потратить средств для того, чтобы предотвратить гонку вооружений, чем потом разоружаться", - отметил посол.

Дипломат также добавил, что Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на ГА ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

"Мы вместе с китайскими друзьями на конференции по разоружению разработали инструменты, по сути дела просто договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. К сожалению, этот проект, этот документ не получает поддержки от ряда европейских государств и в первую очередь от США", - указал Антонов.

При этом, по словам Антонова, американцы уже дали согласие на возобновление диалога по данному вопросу, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в план международных переговоров.