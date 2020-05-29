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Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен выдвигаться на новый срок

Выборы должны состояться осенью
Президент Татарстана Рустам Минниханов Егор Алеев/ТАСС
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Президент Татарстана Рустам Минниханов
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Рустам Минниханов планирует выдвигаться на должность президента Татарстана. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента республики по итогам его встречи с активистами республиканского общественного движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!".

20 мая президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в режиме конференции поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок.

"Президент России Владимир Путин дал высокую оценку проделанной в республике работе. Это не только моя заслуга - это заслуга очень многих людей. В том числе тех, кто работал до нас и заложил мощный потенциал для дальнейшего развития. Спасибо вам за доверие. Я готов к любым вызовам", - цитирует Минниханова пресс-служба. Выборы президента Татарстана должны состояться осенью 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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