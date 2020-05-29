Косачев: парламентарии Франции хотят возобновить дискуссии по договорам о безопасности

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Французские парламентарии предлагают возобновить международные дискуссии о судьбе соглашений в сфере безопасности и призывают незамедлительно начать переговоры о восстановлении режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Как сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, такие предложения содержатся во французской части второго совместного доклада, посвященного отношениям двух стран.

"Наши французские коллеги предлагают возобновить международные дискуссии о судьбе соглашений в сфере безопасности, не сводя их лишь к российско-американскому формату. Но при этом подчеркивая, что именно Россия и Франция могут стать движущей силой возобновления дискуссий о будущих договорах о контроле над вооружениями. На мой взгляд, очень важный тезис доклада", - сказал Косачев на заседании комитета в пятницу.

Он озвучил еще одно конкретное предложение, прозвучавшее с французской стороны, - "призыв незамедлительно начать переговоры о восстановлении режима контроля над обычными вооружениями в Европе". "Я напомню, что адаптированный договор об обычных вооруженных силах в Европе в свое время был ратифицирован Россией и еще тремя нашими соседними странами - Белоруссией, Казахстаном и Украиной. Но не был ратифицирован ни одним парламентом, входящим в НАТО, включая парламент Франции. Так что данная позиция мне представляется весьма многообещающей", - сказал сенатор.

Он выделил идеи французских коллег о необходимости интенсификации диалога между оборонными ведомствами России и Франции, а также между ведомствами, которые занимаются противодействием киберпреступности, новым вызовам и угрозам.

"Еще один раздел доклада - экономика. В нем французские соавторы доклада четко фиксируют деструктивную роль санкций для нашего двустороннего сотрудничества, отдельно отмечая влияние американских санкций, учитывая их экстерриториальный эффект, что "парадоксальным образом приведет к конкретному преимуществу американских компаний". Я процитировал сейчас идеи, которые высказываются нашими французскими коллегами", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Косачев напомнил, что запланировано совместное заседание по обсуждению доклада "За повестку дня, основанную на доверии" с представителями комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции. Однако формат и сроки такого заседания уточняются и корректируются, исходя из складывающейся ситуации с пандемией. Первый совместный доклад был представлен в Париже в 2018 году с участием председателя Сената Франции, после этого его содержание было доложено председателями верхних палат России и Франции президентам двух стран.