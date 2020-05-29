В Совфеде предложили подсчитать ущерб, причиненный Киеву из-за водной блокады Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Прекращение подачи воды в Крым с территории Украины противоречит интересам самого Киева, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Мы должны определить сумму ущерба, причиненного не только Крыму, но и Украине от осуществляемой Украиной водной блокады. Причинен существенный вред не только России, но и гражданам Украины", - считает Ковитиди.

Во время онлайн-конференции друзей Украины в США бывший американский посол в Киеве Джон Хербст рекомендовал украинским властям "сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", сообщили ранее украинские СМИ. Дипломат также предложил ввести новые санкции против России.

Председатель Украинской общины Крыма, член Общественной палаты региона Анастасия Гридчина считает, что "в интересах экономики Украины было бы полезно рассмотреть возможность продажи воды для Крыма". "А американцы должны сосредоточить свое внимание на внутренних проблемах, потому что мало кто в мире согласится оказать им гуманитарную помощь", - сказала Гридчина.

Рекомендации экс-посла Хербста нарушают нормы международного права, демонстрируя непрофессионализм дипломата, заявил бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев. "2,5 млн человек проживают сегодня в Крыму и оставить их без воды - это нечеловеческий поступок, нарушающий нормы международного права. Крым справляется с этой ситуацией, но это довольно тяжело. Учитывая, что Хербст имеет отношение к международному праву, он должен знать, что в основах международного права лежит право на жизнь, подразумевающее получение воды. Давая такие рекомендации, он поступает как минимум непрофессионально", - сказал Мусаев.

Ситуация с водоснабжением Крыма

Украина в мае 2014 года прекратила подачу воды, которая поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. А в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.