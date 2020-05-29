Карасин обсудил с Абашидзе вопрос посещения делегацией РФ центра Лугара в Грузии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин в четверг обсудил по телефону со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе вопрос посещения российскими экспертами Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара.

"Мы касались этого вопроса и будем обсуждать дальше. Эмоциональная заряженность Российской Федерации по этому поводу вполне очевидна. У нас сотни тысяч, а в мире миллионы людей сейчас страдают от пандемии коронавируса, поэтому сейчас международное сообщество и в многостороннем, и в двустороннем формате должно эти вопросы обсуждать и решать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу.

"Мы готовимся к такому диалогу, без которого мы все время будем подвержены опасности повторения этой беды", - добавил сенатор.

Он обратил внимание, что Россия придерживается механизмов Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО), на которую ссылаются в Тбилиси, когда касаются темы посещения лаборатории. "Но на ряду с этим мы готовы к взаимодействию и консультациям с Грузией по всем этим вопросам на двусторонней основе тоже", - сказал Карасин.

Как подчеркнули в МИД РФ в среду, российские специалисты при посещении центра Лугара для ознакомления с его деятельностью должны иметь доступ во все корпуса здания. В дипведомстве заявили, что продвигаемый некоторыми западными странами механизм "добровольных оценочных посещений" микробиологических лабораторий двойного назначения не имеет отношения к КБТО. Кроме того, в Москве обратили внимание, что по факту деятельность центра курируется и оплачивается военным ведомством США и включает эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами

Центр им. Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение там опасных экспериментов. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.

Очная встреча

Карасин добавил, что рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем грузинского премьера в августе или сентябре.

"К сожалению, из-за последних месяцев международной беды - коронавируса - мы не смогли встретиться весной, как это планировалось. Надеемся, что где-то в августе-сентябре встреча состоится очно", - сказал он.

"Есть вопросы торгово-экономического характера, по транспорту, торгово-гуманитарной сфере, которые надо обсудить и решить, тем более что у нас наработан определенный опыт конструктивных подходов", - добавил сенатор.

Пражский переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси. Последняя встреча в чешской столице состоялась 28 ноября 2019 года.