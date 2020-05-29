В Петербурге подготовят 10 тыс. общественных наблюдателей к голосованию по Конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга подготовит около 10 тыс. наблюдателей, которые будут следить за соблюдением прав граждан в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил на пресс-коференции на площадке ТАСС в пятницу заместитель председателя Общественной палаты города Александр Вахмистров.

"Общественным палатам субъектов РФ доверено право организовать работу наблюдателей на всех избирательных участках для соблюдения избирательных прав граждан. [В Санкт-Петербурге] их будет около десяти тысяч, даже десять с небольшим, все это зависит от количества УИКов (участковых избирательных комиссий - прим. ТАСС). У нас их под 2 тыс. штук - по 5 человек на каждый. Наша задача - уже где-то к 15-20 июня закончить формирование списков", - сказал Вахмистров.

Вопрос подготовки к общественному наблюдению за голосованием по поправкам к конституции является одним из важнейших в рабочей повестке Общественной палаты Санкт-Петербурга в ближайшее время, отметила на пресс-конференции ее новый председатель Ирина Соколова. "Сегодня был утвержден состав рабочей группы, который будет контролировать этот процесс реализации прав наших граждан", - добавила она.

Специфика голосования

Вахмистров отметил, что предстоящее голосование будет "несколько необычным из-за специфики сегодняшнего дня". "Мы еще не знаем, когда будет проходить всенародное голосование. В любом случае это будет, наверное, относительно близко по графику, наверное, это выпадет в какое-то теплое время. <…> Мы начинаем понимать, что живем уже немножко в другом мире, и технически голосование будет осуществляться несколько по-иному: в первую очередь, с соблюдением социальной дистанции", - сказал он, добавив, что над этим работают сейчас и горизбирком, и Центральная избирательная комиссия РФ.

В день голосования и накануне будет работать специальная "горячая линия", куда можно будет сообщать о нарушениях, а также будут функционировать мобильные группы, которые будут оперативно проверять все обращения. "Опыт показал правильность принятия решений по обеспечению избирательных прав граждан, и в данном случае при всенародном голосовании мы также будем использовать эти апробированные механизмы", - добавил Вахмистров.

По его словам, после формирования списков наблюдателей палата начнет проводить их обучение. "Особенностью процесса в этом году, наверное, будет то, что обучение наблюдателей нам, скорее всего, придется вести онлайн, в отличие от прошлых лет. <…> Мы сейчас думаем, как это сделать, потому что в любом случае 10 тыс. человек ни на какую видеоконференцию не соберешь, да это и не надо. Поэтому, скорее всего, по районам будем направлять какие-то электронные пакеты - типа флэшек, дисков, для проведения курсов среди наблюдателей", - пояснил он.

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Станислав Еремеев рассказал на пресс-конференции, что ОП ранее поддержала инициативу о тестировании системы электронного голосования. "В городе в прошлый понедельник прошло тестирование системы электронного голосования. Более 25 тыс. горожан с удовольствием поучаствовали в этом эксперименте, и в общем-то это говорит о том, что и эта форма предусмотрена", - отметил он.

Рекомендации ЦИК РФ и Роспотребнадзора

Ранее были опубликованы рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении общероссийского голосования. Документ был утвержден руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласован с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Согласно документу, Роспотребнадзор рекомендует избиркомам для проведения голосования "оборудовать площадку на открытом воздухе перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной близости от него". Для этого могут быть использованы веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые армейские палатки и тенты. Согласно рекомендациям, также на подходе к месту голосования необходимо организовать температурный контроль, а вблизи каждой площадки для голосования оборудовать санитарную комнату для мытья рук.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендуют "для исключения случаев массового скопления людей на избирательных участках во взаимодействии с органами власти провести организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования". В частности, ведомство советует приглашать граждан для голосования в определенный день или время по территориальному признаку.

О голосовании

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. ЦИК РФ 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.