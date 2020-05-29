Захарова: США хотят назначить виновных за нанесенный ими урон стратегической стабильности

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. США следуют четкому плану в вопросе выхода из договоренностей в сфере стратегической стабильности и необоснованно пытаются возложить ответственность на другие страны. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

"Имея четкий план действий, США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми, но должны являться внешним объяснением таких поступков, - сказала она. - То виновата Россия, то сейчас уже виноваты Россия и Китай".

Дипломат пояснила, что Вашингтон планомерно делает шаги по разрушению стратегической стабильности, примером чему стал выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу (ДОН).

Захарова также напомнила о выходе США из ядерной сделки с Ираном: "Никто не был виноват, не было никаких поводов. Просто администрация США сказала, что она им более невыгодна, они не считают эту сделку достойной себя". "Для нас это очень тревожные не столько показатели, сколько тревожные действия, которые могут привести к общему хаосу, особенно в сфере международной безопасности", - подчеркнула она.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.