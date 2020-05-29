Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о разрыве связей с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения, - сказала она. - Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере".

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

18 мая американский президент опубликовал в своем Twitter письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.