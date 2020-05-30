Слуцкий назвал "деструктивным" и "неуклюжим" решение США о разрыве отношений с ВОЗ

"Разрыв отношений США с ВОЗ - больше шаг в рамках президентской предвыборной кампании, хотя и достаточно неуклюжий. Даже американские эксперты преимущественно рассматривают заявление Трампа как способ отвлечь внимание "от провальных попыток своей администрации бороться с распространением вируса в Соединенных Штатах. Безусловно, это также попытка перед лицом своих избирателей переложить ответственность за сбои в американской системе здравоохранения на внешний фактор", - приводит слова Слуцкого его пресс-служба.

По его словам, обвинения американского президента Дональд Трампа в адрес ВОЗ "абсолютно голословны". Так, отмечает депутат, сегодня нет никаких доказательств того, что ВОЗ скрыла масштабы эпидемии в Китае, "равно как и "подконтрольности" организации Пекину". "Это политизация пандемии на фоне антикитайской истерии, которая только нарастает перед предстоящей предвыборной гонкой. Но в любом случае нам остается сожалеть о подобном деструктивном решении США.", - отметил Слуцкий.

При этом он уверен, что ВОЗ не прекратит существовать из-за такого решения американской стороны. "Более ответственные участники организации, уверен, найдут способ достойно поддержать ее деятельность без американских финансовых вливаний", - отметил Слуцкий.

Накануне в пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 18 мая американский лидер опубликовал в своем Twitter письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в организации.