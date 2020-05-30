В МИД РФ прокомментировали ситуацию с конфискованными на Мальте ливийскими динарами

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Конфискованные на Мальте ливийские динары напечатаны в соответствии с заключенным в 2015 году контрактом, утвержденным парламентом Ливии. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

"Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики", - указали в министерстве.

В МИД РФ указали, что, таким образом, изготовленные для восточноливийского правительства динары не являются фальшивыми, в отличие от заявлений Госдепартамента на эту тему. "Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике", - заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ также отметили, что в настоящее время в Ливии действуют два Центральных банка в условиях фактического двоевластия в стране: в Триполи, где функционирует Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, и в Бенгази. В министерстве пояснили, что глава последнего был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов - и обладает необходимой международной легитимностью.

В МИД также заявили о поддержке инициативы о немедленном прекращении боевых действий и активизации межливийских переговоров, которую выдвинул председатель Палаты депутатов Ливии Акила Салех Иса 23 апреля. "Считаем, что ее (инициативы - прим. ТАСС) положения могли бы лечь в основу общеливийского консенсуса под эгидой ООН", - подчеркнули в министерстве.

26 мая правительство Мальты сообщило о перехвате поддельных ливийских динаров на сумму $1,1 млрд, которые якобы были напечатаны российским Гознаком. Госдепартамент в субботу выразил признательность мальтийским властям по этому поводу.