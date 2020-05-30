Сведения о доходах депутатов Мосгордумы за 2019 год опубликовали на сайте парламента

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сведения о доходах депутатов Московской городской думы за 2019 год опубликовали на официальном сайте столичного парламента.

"В соответствии с законом города Москвы "О статусе депутата Московской городской думы" на официальном сайте столичного парламента опубликованы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности города Москвы, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года", - говорится в публикации.

Согласно поданным декларациям, наибольший доход у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, в 2019 году общая сумма его задекларированного дохода составила более 1,95 млрд рублей. Спикер столичного парламента также указал в декларации квартиру площадью почти в 270 квадратных метров, машино-место, автомобиль Mercedes, а также коттедж площадью 277,7 кв. м и квартиру площадью 54 кв. м в безвозмездном пользовании.