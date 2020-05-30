В Гознаке заявили, что в Совбезе ООН в декабре не нашли нарушений в поставке банкнот Ливии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Таможня Мальты в 2019 году задержала груз с банкнотами Центробанка Ливии, нарушив нормы международного права. Называть их фальшивыми неправомерно, указано в распространенном в субботу заявлении Гознака.

"В нарушение норм международного права таможня Мальты в сентябре 2019 года задержала груз с принадлежащими ЦБ Ливии банкнотами", - указано в заявлении. Гознак указывает, что банкноты, изготовленные в рамках обсуждаемой поставки, являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.

"Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", - следует из заявления.

"Гознак" и Центральный банк Ливии неоднократно пытались добиться объяснений мальтийских властей по поводу задержания таможней Мальты груза с банкнотами ЦБ Ливии, однако власти не предоставляли разъяснений.

"АО "Гознак" наряду с заказчиком неоднократно пыталось добиться объяснений со стороны мальтийских властей. Таможенные органы Мальты в течение нескольких месяцев не предоставляли никаких разъяснений по поводу задержания партии банкнот, и только в мае 2020 года отреагировали заявлением, содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке банкнот Ливии. "Более того, поставка обсуждаемого тиража была предметом рассмотрения в рамках Экспертной комиссии по вопросам Ливии при совете безопасности ООН, которая не нашла нарушений санкций в отношении этой страны в соответствии с резолюцией ООН № 2259 (2019), что, в свою очередь, было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 года", - указывает Гознак.