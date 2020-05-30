Эксперт: США хотят улучшить диалог с союзниками по НАТО, обвиняя РФ в контексте Ливии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вашингтон пытается улучшить отношения со своими союзниками по НАТО, обвиняя Москву в негативном влиянии на ливийское урегулирование. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в связи с заявлением Госдепа о перехвате якобы поддельных ливийских динаров на сумму $1,1 млрд, которые были напечатаны российским Гознаком.

"На протяжении последних нескольких дней мы наблюдаем явное повышение внимания со стороны США к процессам, которые происходят в Ливии и вокруг Ливии. Если раньше США занимали равноудаленную позицию и пытались переадресовать ливийский портфель своим европейским союзникам, то сейчас мы наблюдаем некоторую коррекцию этого подхода. Причем эта коррекция явно носит антироссийский характер", - обратил внимание эксперт.

Он пояснил, что со стороны США в адрес России звучат обвинения "в манипулировании наемниками в частных военных компаниях", а также поставках самолетов сторонникам фельдмаршала Халифы Хафтара. "Теперь Россию обвиняют еще и в том, что она подрывает финансовую систему правительства Ливии в Триполи", - добавил аналитик.

По мнению Кортунова, эти действия являются для Вашингтона в том числе попыткой восстановить свои партнерские отношения с Анкарой, поскольку ливийский конфликт разделил и союзников по НАТО: "США были бы заинтересованы продемонстрировать то, что Америка стоит и на стороне Турции, и законного правительства в Триполи. Это также и попытка перетянуть на свою сторону Францию, поскольку у Франции позиция в течение длительного времени была достаточно двусмысленная, при этом обвинить во всех проблемах Россию".

Как отметил политолог, очевидно, что РФ не является единственным игроком в Ливии и "представлять ее в качестве главного злодея, который не позволяет гражданской войне закончиться, - это достаточно экзотическая концепция".

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Как отмечал ранее МИД РФ, Москва выступает за политическое урегулирование конфликта в Ливии и поддерживает контакты со всеми сторонами.

Ранее местные СМИ уже сообщали о конфликте между параллельными правительствами из-за валюты. Центральный Банк, находящийся в Триполи, требовал от ПНС Сарраджа изъять из оборота деньги, напечатанные в России по заказу ЦБ, базирующегося в контролируемой силами Халифы Хафтара Эль-Байде.

Позиция МИД РФ

Как сообщили в МИД РФ, контракт на печать конфискованных на Мальте ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержден парламентом Ливии. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. В российском министерстве исходят из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики. На Смоленской площади указали, что, таким образом, изготовленные для восточноливийского правительства динары не являются фальшивыми, в отличие от заявлений Госдепартамента США на эту тему.

Заявление АО "Гознак"

В Гознаке отметили, что таможня Мальты в 2019 году задержала груз с банкнотами Центробанка Ливии, нарушив нормы международного права и называть эти банкноты фальшивыми неправомерно. В заявлении подчеркивается, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке банкнот. При этом АО "Гознак" и Центральный банк Ливии неоднократно пытались добиться объяснений мальтийских властей по поводу задержания таможней Мальты груза с банкнотами ЦБ Ливии, однако власти не предоставляли разъяснений.