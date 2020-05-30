Глава Мосгордумы объяснил рост доходов за 2019 год продажей ценных бумаг

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил рост задекларированных доходов за 2019 год продажей ценных бумаг, которыми располагал.

"В соответствии с законом Москвы о статусе депутата Московской городской думы, задекларировал доход от продажи ценных бумаг [в 2019 году]", - прокомментировал ТАСС в субботу Шапошников.

Согласно опубликованной информации на официальном сайте столичного парламента, сумма задекларированного дохода спикера в 2019 году составила более 1,95 млрд рублей. В 2018 году сумма дохода Алексея Шапошникова составляла 24,4 млн рублей. Спикер столичного парламента также указал в декларации квартиру площадью почти в 270 квадратных метров, машино-место, автомобиль Mercedes, а также коттедж площадью 277,7 кв. м во временном пользовании.