Песков заявил, что Путин был инициатором меры о выплатах для детей от 3 до 16 лет

ТАСС. 31 мая. Президент РФ Владимир Путин сам был автором идеи предоставить выплаты на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

"Это президентская инициатива собственная, и не только она", - сказал Песков.

Он уточнил, что такие решения "не принимаются голословно". По его словам, целью было помочь нуждающимся, тем, кто остался без работы, и тем, "кто, скажем так, помогает демографии".

Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня им будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Президент отмечал, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, должно составить порядка 22 млн.