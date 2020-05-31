Путин назначит дату голосования по поправкам в Конституцию исходя из ситуации с COVID-19

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявит дату голосования по поправкам к Конституции, когда сочтет нужным. При этом глава государства будет принимать решения, опираясь на данные об эпидемиологической обстановке, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

"Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - сказал Песков.

В январе этого года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Говоря о нынешней работе самого Путина, значительная часть которой сейчас состоит в проведении встреч и совещаний в формате видеоконференций, представитель Кремля назвал такую схему оправданной. "Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправданно. Это никоим образом не влияет на его рабочий график", - отметил Песков.