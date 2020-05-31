Медведев заявил, что праймериз "Единой России" позволили серьезно обновить состав партии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Предварительное голосование "Единой России" позволило существенно обновить состав партии. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями партии, посвященного завершению праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

"Предварительное голосование вновь показало свою ценность для обновления "Единой России" как крупнейшей политической силы. Более 80% кандидатов - это новые лица, которые не являются политиками в настоящий момент. И очень важно то, что 40% кандидатов - это лица моложе 35 лет", - заявил он.

В целом, по его словам, "предварительное голосование успешно состоялось". Он отметил, что среди кандидатов порядка 40 процентов - это представители малого и среднего бизнеса, медработники, "которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом". Более трети кандидатов привлекались к волонтерским мероприятиям партии по борьбе с пандемией, добавил Медведев.

Председатель партии поблагодарил граждан, "которые нашли время проголосовать и все еще делают это в ряде регионов, где голосование продолжается и завершится в полночь по местному времени". Он также выразил благодарность коллегам-однопартийцам, которые занимались организацией этой процедуры в крайне непростых условиях и "проделали большую работу, чтобы люди могли решить, кого "Единая Россия" должна выдвинуть на выборах в сентябре, где будут замещаться 1272 мандата".

Председатель партии указал, что несмотря на пандемию, единороссам "удалось не нарушить политические обязательства перед избирателями, остаться верными принципам партийной демократии, что исключительно важно в столь сложный период".

Новые технологии

Медведев указал, что в условиях пандемии партия не могла "требовать от кандидатов проводить дебаты, а избирателей просить прийти на избирательные участки, так как это подвергло бы их дополнительному риску". "Именно поэтому мы пошли на существенные изменения процедуры предварительного голосования, которые отвечают не только требованиям сложившейся исключительно сложной ситуации, но и глобальным трендам в публичной политике. Я имею в виду технологию электронного голосования, которая укрепила лидерские позиции партии "Единая Россия", - пояснил он.

По его словам, технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе и России, только проходят "обкатку". Медведев напомнил, что единороссы "начали делать это раньше всех - за год до того, как электронное голосование впервые использовалось на выборах в Мосгордуму, партия провела первое электронное предварительное голосование".

"Опыт оказался успешным, и мы смогли его развить до сегодняшних масштабов, а это такие масштабы, которых ни в одной стране мира пока не одна партия не использовала", - подчеркнул Медведев.

Прогнозы

Медведев считает, что негативные прогнозы оппонентов относительно предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы оказались ошибочными.

"Самое главное - предварительное голосование оказалось востребованным как у граждан, так и среди кандидатов. Очевидно, что все негативные прогнозы, которые давали наши оппоненты, оказались ошибочными", - сказал Медведев.

По его словам, электронное голосование прошло успешно. Медведев пояснил, что много говорилось о том, что электронное голосование может быть интересным только жителям крупных городов. "Те цифры, которыми мы на текущий момент располагаем, говорят о другом, о том, что большое количество было проголосовавших среди жителей села", - добавил он.

Кроме того, по данным Медведева, увеличился конкурс кандидатов с 4,2 человека на место в прошлом году до 4,8. "То есть конкурентность не снизилась, в том числе в текущую очень сложную ситуацию в стране, а наоборот - она возросла. Это яркое подтверждение того, что цифровой формат не оттолкнул талантливых потенциальных политиков", - констатировал председатель "Единой России".

Он заверил, что партия позаботилась о том, чтобы защитить систему голосования, в том числе безопасность персональных данных граждан, подтверждение их личности, соблюдение тайны волеизъявления. Медведев также отметил исключительную важность отсутствия манипуляций с результатом. "Реестр данных о голосовании децентрализованный, поэтому у организаторов процедуры нет возможности эти данные как-то менять. Обращения ко мне на эту тему были. Я смотрел в социальных сетях, отдельные кандидаты высказывали сомнения по этому поводу. Надеюсь, что эти сомнения не найдут никаких подтверждений", - заключил он.

Использование блокчейн

Единороссы продолжат использовать блокчейн и другие современные технологии в ходе электронных праймериз (предварительного голосования), так как за этим будущее, заявил председатель "Единой России".

"Я уверен, так скажем, по-простому, что за этим будущее, так что нам нужно и дальше этим продолжать заниматься", - сказал Медведев, комментируя доклад об использовании электронной верификации выборщиков и технологии блокчейн для наблюдения за голосованием.

По словам председателя партии, работа "Единой России" в этой сфере была беспрецедентной.

Помощь в период пандемии

"Единой России" удалось сэкономить на проведении электронного предварительного голосования, деньги направлены на борьбу с коронавирусом, заявил Медведев.

"Электронное предварительное голосование позволило партии сэкономить весьма значительные средства, которые были направлены на помощь людям в период пандемии", - сказал он.

По словам Медведева, речь идет о закупке и распространении средств индивидуальной защиты, приобретении автомобилей для медицинских учреждений, оборудования для детей, которые нуждаются в том, чтобы учиться дистанционно и у которых нет возможности приобрести компьютер. "Это особенно важно с учетом того, что вся страна борется с этой опасной болезнью и это было существенное дополнение к общему объему средств, которые партия собрала, включая те пожертвования, которые сделали члены партии. Еще раз хочу всех за это поблагодарить", - сказал он.

28 апреля на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году в праймериз, проходящих онлайн, участвуют больше 6 тысяч кандидатов, планирующих выставиться от партии в единый день голосования 13 сентября.