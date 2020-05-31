{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 960 тыс. человек приняли участие в онлайн-праймериз единороссов

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак отметил, что это составляет 80,3% от числа зарегистрировавшихся выборщиков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 960 тыс. человек уже приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщил в воскресенье секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на онлайн-совещании, посвященном предварительным итогам праймериз.

В этом году предварительное голосование в "Единой России" ввиду пандемии нового коронавируса впервые проходит полностью в онлайн-режиме, она стартовала 25 мая и завершится в полночь с 31 мая на 1 июня.

"На сегодняшний час проголосовало без малого 960 тыс. человек, что составляет 80,3% от числа зарегистрировавшихся [выборщиков]", - проинформировал Турчак, уточнив, что регионами-лидерами по этому показателю стали Челябинская, Воронежская, Новосибирская области. "Важная цифра - это фактическая явка от общего количества избирателей, которые имеют право 13 сентября прийти и проголосовать в единый день голосования. На сегодняшний момент это 4, 65 [процентов] от общего количества", - обратил внимание секретарь генсовета партии.

Турчак напомнил, что выборщики на праймериз могли зарегистрироваться через партийные системы или портал госуслуг, в результате с помощью профиля на "Госуслугах" зарегистрировались порядка 75% избирателей. В настоящий момент, по его данным, зарегистрированы более 1 млн 111 тыс. избирателей, средний их прирост составлял в среднем 23 тыс. человек в сутки, лидерами по числу зарегистрировавшихся выборщиков стали Челябинская, Белгородская, Новосибирская, Воронежская, Рязанская области. "Средний возраст [выборщика] - 43 года, основная масса - 73% - городские жители", - уточнил секретарь генсовета. "Персональные данные полностью защищены как от внешнего, так и внутреннего вмешательства, раскрытия личности избирателя или тайны его выбора", - подтвердил представитель руководства единороссов.

Что касается кандидатов на партийные праймериз, то, по информации Турчака, было подано более 6 тыс. заявлений, общий конкурс составил 4, 8 человек на один мандат (в прошлом году - 4,2 человека), около трети заявлений было подано в электронном виде. "Впервые такая возможность была предоставлена", - напомнил он.

Лидерами по числу кандидатов стали Рязанская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Воронежская и Смоленская области. Секретарь генсовета подчеркнул, что среди кандидатов 80% - это новые лица, 49% - молодые люди (моложе 35 лет). Турчак сообщил , что окончательные итоги предварительного голосования будут подведены 2 июня на заседании президиума генсовета партии.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году оно полностью проходило в онлайн-режиме.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходит по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель соответствующего региона, где будут проходить выборы. "Единая Россия" - единственная партия в РФ, у которой есть собственная блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в режиме онлайн.

Единый день голосования

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября.

По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.

Теги
Россия
Медведев заявил, что праймериз "Единой России" позволили серьезно обновить состав партии
Председатель "Единой России" считает, что негативные прогнозы оппонентов относительно предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы оказались ошибочными
Читать полностью