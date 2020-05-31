Около 960 тыс. человек приняли участие в онлайн-праймериз единороссов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 960 тыс. человек уже приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщил в воскресенье секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на онлайн-совещании, посвященном предварительным итогам праймериз.

В этом году предварительное голосование в "Единой России" ввиду пандемии нового коронавируса впервые проходит полностью в онлайн-режиме, она стартовала 25 мая и завершится в полночь с 31 мая на 1 июня.

"На сегодняшний час проголосовало без малого 960 тыс. человек, что составляет 80,3% от числа зарегистрировавшихся [выборщиков]", - проинформировал Турчак, уточнив, что регионами-лидерами по этому показателю стали Челябинская, Воронежская, Новосибирская области. "Важная цифра - это фактическая явка от общего количества избирателей, которые имеют право 13 сентября прийти и проголосовать в единый день голосования. На сегодняшний момент это 4, 65 [процентов] от общего количества", - обратил внимание секретарь генсовета партии.

Турчак напомнил, что выборщики на праймериз могли зарегистрироваться через партийные системы или портал госуслуг, в результате с помощью профиля на "Госуслугах" зарегистрировались порядка 75% избирателей. В настоящий момент, по его данным, зарегистрированы более 1 млн 111 тыс. избирателей, средний их прирост составлял в среднем 23 тыс. человек в сутки, лидерами по числу зарегистрировавшихся выборщиков стали Челябинская, Белгородская, Новосибирская, Воронежская, Рязанская области. "Средний возраст [выборщика] - 43 года, основная масса - 73% - городские жители", - уточнил секретарь генсовета. "Персональные данные полностью защищены как от внешнего, так и внутреннего вмешательства, раскрытия личности избирателя или тайны его выбора", - подтвердил представитель руководства единороссов.

Что касается кандидатов на партийные праймериз, то, по информации Турчака, было подано более 6 тыс. заявлений, общий конкурс составил 4, 8 человек на один мандат (в прошлом году - 4,2 человека), около трети заявлений было подано в электронном виде. "Впервые такая возможность была предоставлена", - напомнил он.

Лидерами по числу кандидатов стали Рязанская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Воронежская и Смоленская области. Секретарь генсовета подчеркнул, что среди кандидатов 80% - это новые лица, 49% - молодые люди (моложе 35 лет). Турчак сообщил , что окончательные итоги предварительного голосования будут подведены 2 июня на заседании президиума генсовета партии.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году оно полностью проходило в онлайн-режиме.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходит по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель соответствующего региона, где будут проходить выборы. "Единая Россия" - единственная партия в РФ, у которой есть собственная блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в режиме онлайн.

Единый день голосования

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября.

По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.