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Путин подтвердил приверженность РФ тесно сотрудничать с Арменией в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ

Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, российский президент направил поздравление премьеру республики Николу Пашиняну по случаю его 45-летия

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с Арменией по развитию двусторонних стратегических отношений, а также в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Об этом говорится в поздравительном письме российского лидера, направленном премьер-министру Николу Пашиняну по случаю его 45-летия, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите мои искренние поздравления по случаю вашего 45-летия. Высоко ценю установившийся между нами конструктивный диалог. Хотелось бы подтвердить приверженность продолжать сотрудничество по направлению укрепления российско-армянского сотрудничества, а также в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов в государственной деятельности", - отмечается в письме главы РФ.

В понедельник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в день его рождения у него и членов его семьи подтвердилась коронавирусная инфекция. По его словам, симптомов заболевания ни у кого из них нет, температура нормальная. Глава кабмина сообщил, что все они самоизолировались, он сам будет работать из дома.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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