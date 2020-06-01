Песков: для реакции на слова Трампа об участии России в саммите G7 пока мало информации

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кремлю нужно больше официальной информации, чтобы реагировать на инициативу президента США Дональда Трампа об участии в саммите G7 России. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент [России Владимир] Путин является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно получить больше информации, которой мы пока, к сожалению, не располагаем", - сказал представитель Кремля. "Мы пока не знаем деталей этого предложения, не знаем, является ли это официальной инициативой", - отметил Песков.

"Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семерку", [но] здесь больше вопросов: в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее и тому подобное", - подчеркнул представитель Кремля. При этом он напомнил о существовании "весьма комфортных для всех участников и эффективных, действенных механизмах международного диалога". Для примера Песков привел "Большую двадцатку", которая "позволяет соответствующим странам, лидирующим экономикам мира обсуждать наиболее актуальные вопросы".

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.

Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как заявил в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как прежде.