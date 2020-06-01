Песков сообщил, что решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли принято решение об открытии границ РФ для иностранцев до 24 июня, но режим закрытых границ не распространяется на официальных гостей парада Победы.

"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник. При этом он отметил: "В любом случае режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне".

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Путин пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.

Ранее Песков сообщал, что на парад Победы 24 июня будут приглашены иностранные лидеры, которые вместе с главой российского государства, как обычно, будут наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади.