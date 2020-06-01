Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны", - подчеркнул он. "Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - добавил представитель Кремля.

Песков также назвал неверными и не отражающим официальную позицию нынешней американской администрации заявления бывшего советника американского президента Барака Обамы (2009-2017) по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая утверждала, что беспорядки, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, якобы могли быть организованы извне по "российской методичке". "Какие-либо инсинуации как та, о которой вы упомянули, конечно же являются абсолютно неправильными, ошибочными. И, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона", - подчеркнул представитель Кремля.

В воскресенье экс-советник Обамы по национальной безопасности Райс заявила в эфире телекомпании CNN, что есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на неравенстве, с которым необходимо разобраться, а есть экстремисты, которые пришли, чтобы попытаться отобрать эти протесты и превратить их в нечто совсем иное. Ссылаясь на свой опыт она заявила, что "это также прямо из российской методички". По ее словам, цель России - не просто опозорить Соединенные Штаты, а стравить американцев друг с другом.