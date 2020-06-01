Песков не стал комментировать предложение ЦИК о порядке голосования по конституции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение Центризбиркома об упрощении порядка общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

"Я не хотел бы сейчас становиться участником этой экспертной дискуссии. В данном вопросе наиболее авторитетным является ЦИК РФ, именно на его мнение стоит ориентироваться в этом", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, не приведет ли предложенное упрощение к фальсификациям во время голосования.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что ЦИК предлагает упростить порядок голосования. В частности, речь идет о возможности выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования, а также проводить надомное и досрочное голосование без уважительных причин.