Песков рассказал, что Путин не находится в изоляции из-за пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число очных контактов президента России Владимира Путина было снижено в связи с пандемией коронавируса, однако это не влияет на его рабочий график. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что нельзя сказать, что Путин находится в изоляции.

"Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний. <…> Но то, что сократилось количество мероприятий с очными контактами, - да, это действительно так. Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования" - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

По словам пресс-секретаря президента, подобные меры полностью оправданы. "Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график", - отметил Песков.

Он пояснил, что Путин при необходимости бывает в Кремле, а при необходимости работает в своей резиденции в Ново-Огарево. "Это зависит, что называется, от служебной целесообразности. [Такой] график будет продолжаться, надеемся, что уже в обозримом будущем будем возвращаться и к таким более публичным мероприятиям", - добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что рабочий день президента РФ не ограничивается восемью или двенадцатью часами. "[Он] гораздо длиннее, и это каждый день без перерывов. Потому что страна живет, экономика живет, проблемы случаются, и это требует вмешательства главы государства. Поэтому говорить о том, что президент находится в изоляции, совершенно неверно", - резюмировал Песков.