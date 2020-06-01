{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается

Как отметил пресс-секретарь российского президента, динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Развития диалога России с Украиной и Грузией на высшем уровне не наблюдается, несмотря на наличие контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, <...> несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин поздравляет с каждым праздником народ Украины и Грузии. "Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает", - добавил пресс-секретарь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГрузияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков рассказал, что Путин не находится в изоляции из-за пандемии
Однако число очных контактов президента значительно сократилось, отметил его пресс-секретарь
Читать полностью