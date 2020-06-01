Минюст РФ разрешил партии основателей компании Faberlic участвовать в выборах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ внесло партию "Новые люди", инициаторами создания которой стали основатели компании Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков, в список партий, имеющих право участвовать в выборах. Об этом ТАСС сообщил юрист партии Александр Вержбицкий.

"Партия "Новые люди" внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. По состоянию на 1 июня у нас зарегистрированы 53 региональных отделения", - сказал Вержбицкий.

В свою очередь Нечаев поблагодарил сторонников партии за поддержку и призвал их участвовать в выдвижении кандидатур на региональных выборах.

"Принцип "Новых людей" - менять жизнь, не дожидаясь побед на выборах. Мы ждем тех, кто уже делает то, что обещает делать, когда получит депутатский мандат. За каждым из наших кандидатов должны стоять его проекты и сторонники", - отметил Нечаев, добавив, что партии "нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах".

1 марта на учредительном съезде партии "Новые люди" с участием 120 делегатов было принято решение о создании 55 региональных отделений. Делегаты съезда сформировали центральный совет, который возглавила председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. В апреле Минюст принял решение о государственной регистрации партии "Новые люди".